Гауляйтер Севастополя повідомляє про вибухи в окупованому Криму

Вибухи в нічному місті. Фото: kyiv24.news

Очільник окупаційної влади Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що в українському Криму чути вибухи. За його словами, півострів атакують безпілотники.

Про це Михайло Развожаєв написав у Telegram.

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Так, Развожаєв розповів, що в тимчасово окупованому Криму Чорноморський флот нібито відбиває атаку БпЛА.

"Гучні звуки — це на зовнішньому рейді над акваторією, за попередньою інформацією, Чорноморський флот відбиває атаку БпЛА", — йдеться в повідомленні.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу гауляйтера Севастополя Михайла Развожаєва

Нагадаємо, що 29 жовтня в Ростові пролунали гучні вибухи. Губернатор заявив про роботу протиповітряної оборони.

Також ми писали, що потужний вибух пролунав у російському Краснодарському краї на Афіпському нафтопереробному заводі. Попередньо відбулася атака БпЛА.

Додамо, що минулої ночі російське міністерство оборони повідомило про атаку БпЛА на український Крим. Відомство також похвалилося кількістю збитих цілей.