Гауляйтер Севастополя сообщает о взрывах в оккупированном Крыму

Взрывы в ночном городе. Фото: kyiv24.news

Глава оккупационных властей Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в украинском Крыму слышны взрывы. По его словам, полуостров атакуют беспилотники.

Об этом Михаил Развожаев написал в Telegram.

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Так, Развожаев рассказал, что во временно оккупированном Крыму Черноморский флот якобы отражает атаку БпЛА.

"Громкие звуки — это на внешнем рейде над акваторией, по предварительной информации, Черноморский флот отбивает атаку БпЛА", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала гауляйтера Севастополя Михаила Развожаева

Напомним, что 29 октября в Ростове раздались громкие взрывы. Губернатор заявил о работе противовоздушной обороны.

Также мы писали, что мощный взрыв прогремел в российском Краснодарском крае на Афипском нефтеперерабатывающем заводе. Предварительно произошла атака БпЛА.

Добавим, что минувшей ночью российское министерство обороны сообщило об атаке БпЛА на украинский Крым. Ведомство также похвасталось количеством сбитых целей.