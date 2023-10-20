Генштаб ЗСУ повідомив про колосальні втрати російської армії за добу

Українські військові на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу Збройні сили України ліквідували рекордну кількість окупантів. Відтак, російська армія зменшилась на 1 380 осіб. До того ж противник втратив чимало військової техніки, серед якої бронемашини, артилерійські системи, танки та БпЛА.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Упродовж минулої доби окупаційна армія зменшилася на 1 380 людей. Окрім цього, загарбники втратили 55 танків, 120 бронемашин, 29 артилерійських систем, вісім БпЛА та іншої техніки.

Загальні втрати окупантів за час війни

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втрати російського військового контингенту такі:

особового складу — близько 292 060 (+1 380) осіб;

танків — 5 047 (+55) одиниць;

бойових броньованих машин — 9 557 (+120) одиниць;

артилерійських систем — 7 012 (+29) одиниць;

РСЗВ — 822 (+4) одиниці;

засобів ППО — 548 (+0) одиниць;

літаків — 320 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 324 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 5 326 (+8) одиниць;

крилатих ракет — 1 535 (+1) одиниця;

кораблів/катерів — 20 (+0) одиниць;

підводних човнів — 1 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн — 9 370 (+33) одиниці;

спеціальної техніки — 985 (+0) одиниць.

Втрати окупантів станом на 20 жовтня. Фото: Генштаб

Нагадаємо, нещодавно аналітики ISW заявили, що зараз українські дії на лівому березі Дніпра на Херсонщині масштабніші, ніж були раніше. Через штурми ЗСУ та прорив переднього краю російської оборони загарбники в паніці.