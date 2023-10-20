Генштаб ВСУ сообщил о колоссальных потерях российской армии за сутки

Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали рекордное количество оккупантов. Так, российская армия уменьшилась на 1 380 человек. Вдобавок противник потерял немало военной техники, среди которой бронемашины, артиллерийские системы, танки и БпЛА.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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За прошедшие сутки оккупационная армия уменьшилась на 1 380 человек. Кроме того, захватчики потеряли 55 танков, 120 бронемашин, 29 артиллерийских систем, восемь БпЛА и другой техники.

Общие потери оккупантов за время войны

С самого начала полномасштабного вторжения РФ потери российского военного контингента таковы:

личного состава — около 292 060 (+1 380) человек;

танков — 5 047 (+55) единиц;

боевых бронированных машин — 9 557 (+120) единиц;

артиллерийских систем — 7 012 (+29) единиц;

РСЗО — 822 (+4) единицы;

средств ПВО — 548 (+0) единиц;

самолетов — 320 (+0) единиц;

вертолетов — 324 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 5 326 (+8) единиц;

крылатых ракет — 1535 (+1) единица;

кораблей/катеров — 20 (+0) единиц;

подводных лодок — 1 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн — 9 370 (+33) единицы;

специальной техники — 985 (+0) единиц.

Потери окупантов по состоянию на 20 октября. Фото: Генштаб

Напомним, недавно аналитики ISW заявили, что сейчас украинские действия на левом берегу Днепра в Херсонской области более масштабны, чем были ранее. Из-за штурмов ВСУ и прорыва переднего края российской обороны захватчики в панике.