Генштаб ВСУ сообщил о колоссальных потерях российской армии за сутки
За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали рекордное количество оккупантов. Так, российская армия уменьшилась на 1 380 человек. Вдобавок противник потерял немало военной техники, среди которой бронемашины, артиллерийские системы, танки и БпЛА.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Ликвидированные оккупанты за предыдущие сутки
За прошедшие сутки оккупационная армия уменьшилась на 1 380 человек. Кроме того, захватчики потеряли 55 танков, 120 бронемашин, 29 артиллерийских систем, восемь БпЛА и другой техники.
Общие потери оккупантов за время войны
С самого начала полномасштабного вторжения РФ потери российского военного контингента таковы:
- личного состава — около 292 060 (+1 380) человек;
- танков — 5 047 (+55) единиц;
- боевых бронированных машин — 9 557 (+120) единиц;
- артиллерийских систем — 7 012 (+29) единиц;
- РСЗО — 822 (+4) единицы;
- средств ПВО — 548 (+0) единиц;
- самолетов — 320 (+0) единиц;
- вертолетов — 324 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 5 326 (+8) единиц;
- крылатых ракет — 1535 (+1) единица;
- кораблей/катеров — 20 (+0) единиц;
- подводных лодок — 1 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн — 9 370 (+33) единицы;
- специальной техники — 985 (+0) единиц.
Напомним, недавно аналитики ISW заявили, что сейчас украинские действия на левом берегу Днепра в Херсонской области более масштабны, чем были ранее. Из-за штурмов ВСУ и прорыва переднего края российской обороны захватчики в панике.
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