Глава МЗС Польщі Сікорський закликав надати Україні далекобійні ракети

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Фото: pap.pl

На тлі масованих російських обстрілів по Україні міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав передати Києву далекобійні ракети, щоб завдати ударів по Росії. Голова МЗС також наголосив на важливості посилення санкцій проти країни-агресорки.

Про це повідомив Радослав Сікорський.

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Сікорський після обстрілів столиці України та інших міст закликав Європу та світ посилити санкції проти РФ. За словами глави польського МЗС, якщо це зробити, то російський лідер Володимир Путін не зможе "створювати нову зброю з контрабандними компонентами". Також посадовець підкреслив, що ЄС має відповісти на останню атаку по Україні зрозумілою для Путіна мовою.

"Ми маємо відповісти на останній наступ на Україну зрозумілою Путіну мовою: посиливши санкції, щоб він не міг створювати нову зброю з контрабандними компонентами, і надавши Києву ракети великої дальності, які дозволять йому знищувати пускові майданчики та командні центри", — заявив Сікорський.

Скриншот допису Сікорського

Нагадаємо, президентка Словаччини Зузана Чапутова зробила заяву про надання зброї Україні. Лідерка країни закликала надати засоби самооборони для України для боротьби у війні з Росією.

Додамо, посол США Бріджит Брінк заявила, що обстріли РФ зміцнили рішучість українців захищати свою свободу та рішучість Заходу підтримувати Україну у боротьбі проти агресора.