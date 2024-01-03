Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Глава МЗС Польщі Сікорський закликав надати Україні далекобійні ракети arrow

Глава МЗС Польщі Сікорський закликав надати Україні далекобійні ракети

3 січня 2024 11:02
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Глава МЗС Польщі Сікорський закликав надати Україні далекобійні ракети
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Фото: pap.pl
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

На тлі масованих російських обстрілів по Україні міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав передати Києву далекобійні ракети, щоб завдати ударів по Росії. Голова МЗС також наголосив на важливості посилення санкцій проти країни-агресорки.

Про це повідомив Радослав Сікорський.

Читайте також:

Сікорський закликав передати Україні далекобійну зброю

Сікорський після обстрілів столиці України та інших міст закликав Європу та світ посилити санкції проти РФ. За словами глави польського МЗС, якщо це зробити, то російський лідер Володимир Путін не зможе "створювати нову зброю з контрабандними компонентами". Також посадовець підкреслив, що ЄС має відповісти на останню атаку по Україні зрозумілою для Путіна мовою.

"Ми маємо відповісти на останній наступ на Україну зрозумілою Путіну мовою: посиливши санкції, щоб він не міг створювати нову зброю з контрабандними компонентами, і надавши Києву ракети великої дальності, які дозволять йому знищувати пускові майданчики та командні центри", — заявив Сікорський.

Скриншот допису Сікорського
Скриншот допису Сікорського

Нагадаємо, президентка Словаччини Зузана Чапутова зробила заяву про надання зброї Україні. Лідерка країни закликала надати засоби самооборони для України для боротьби у війні з Росією.

Додамо, посол США Бріджит Брінк заявила, що обстріли РФ зміцнили рішучість українців захищати свою свободу та рішучість Заходу підтримувати Україну у боротьбі проти агресора.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

Актуальне по темі