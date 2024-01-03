Глава МИД Польши Сикорский призвал предоставить Украине дальнобойные ракеты

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Фото: pap.pl

На фоне массированных российских обстрелов по Украине министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал передать Киеву дальнобойные ракеты, чтобы нанести удары по России. Глава МИД также отметил важность усиления санкций против страны-агрессорки.

Об этом сообщил Радослав Сикорский.

Читайте также:

Сикорский призвал передать Украине дальнобойное оружие

Сикорский после обстрелов столицы Украины и других городов призвал Европу и мир ужесточить санкции против РФ. По словам главы польского МИД, если это сделать, то российский лидер Владимир Путин не сможет "создавать новое оружие с контрабандными компонентами". Также чиновник подчеркнул, что ЕС должен ответить на последнюю атаку по Украине на понятном для Путина языке.

"Мы должны ответить на последнее наступление на Украину на понятном Путину языке: усилив санкции, чтобы он не мог создавать новое оружие с контрабандными компонентами, и предоставив Киеву ракеты большой дальности, которые позволят ему уничтожать пусковые площадки и командные центры", — заявил Сикорский.

Скриншот поста Сикорского

Напомним, президент Словакии Зузана Чапутова сделала заявление о предоставлении оружия Украине. Лидер страны призвала предоставить средства самообороны для Украины для борьбы в войне с Россией.

Добавим, посол США Бриджит Бринк заявила, что обстрелы РФ укрепили решимость украинцев защищать свою свободу и решительность Запада поддерживать Украину в борьбе против агрессора.