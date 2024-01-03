Після чергових атак Путіна, У США налаштовані рішуче підтримувати Україну

Посол США Бріджит Брінк. Фото: Бріджит Брінк / Twitter

Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні, під прицілом опинилися, зокрема, Харків та Київ. Внаслідок цього постраждало та загинуло чимало людей, а також ушкоджень зазнала цивільна інфраструктура. Однак це зміцнило рішучість українців захищати свою свободу та рішучість Заходу підтримувати Україну у боротьбі проти агресора.

Про це повідомила посол США Бріджит Брінк.

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Бріджит Брінк у своєму дописі підкреслила, що РФ за п'ять днів випустила по Україні 450 ракет і безпілотників. Посол зауважила, що через такі дії російського диктатора Володимира Путіна убито та поранено багато цивільних. За її словами, намагання президента РФ знищити Україну тільки посилюють її народ та підтримку Заходу.

"Путін убив і поранив мирних жителів, тимчасово позбавив тисяч світла та тепла та намагався зламати волю нації, але він лише зміцнив рішучість українців захищати свою свободу та нашу рішучість підтримувати Україну в її екзистенційній боротьбі, що має значення для безпеки Європи та за її межами", — наголосила Брінк.

Зруйнований житловий будинок. Фото: Бріджит Брінк / Twitter

Рятувальники біля авто, яке згоріло. Фото: Бріджит Брінк / Twitter

Пожежа в будинку. Фото: Бріджит Брінк / Twitter

Руйнування в будинку. Фото: Бріджит Брінк / Twitter

Скриншот допису Брінк

Нагадаємо, росіяни на Новий рік двічі масовано атакували територію України ракетами та дронами. Причому якщо 29 грудня під удар потрапила ціла низка українських міст, то 2 січня основний напрямок російських обстрілів був на Київ. Навіщо Володимиру Путіну ці новорічні атаки, і чи мають до них причетність вибухи у Бєлгороді — у матеріалі Новини.LIVE.

Додамо, масовані ракетні атаки України 29 грудня і 2 січня напряму пов’язані з різдвяно-новорічними святами. Окупанти намагалися завдати українцям не тільки інфраструктурних збитків, а і морального болю.