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Путін зміцнив рішучість США підтримувати Україну — посол Брінк про обстріли України

3 січня 2024 07:33
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Після чергових атак Путіна, У США налаштовані рішуче підтримувати Україну
Посол США Бріджит Брінк. Фото: Бріджит Брінк / Twitter
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні, під прицілом опинилися, зокрема, Харків та Київ. Внаслідок цього постраждало та загинуло чимало людей, а також ушкоджень зазнала цивільна інфраструктура. Однак це зміцнило рішучість українців захищати свою свободу та рішучість Заходу підтримувати Україну у боротьбі проти агресора.

Про це повідомила посол США Бріджит Брінк.

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Бріджит Брінк у своєму дописі підкреслила, що РФ за п'ять днів випустила по Україні 450 ракет і безпілотників. Посол зауважила, що через такі дії російського диктатора Володимира Путіна убито та поранено багато цивільних. За її словами, намагання президента РФ знищити Україну тільки посилюють її народ та підтримку Заходу.

"Путін убив і поранив мирних жителів, тимчасово позбавив тисяч світла та тепла та намагався зламати волю нації, але він лише зміцнив рішучість українців захищати свою свободу та нашу рішучість підтримувати Україну в її екзистенційній боротьбі, що має значення для безпеки Європи та за її межами", — наголосила Брінк.

Зруйнований житловий будинок
Зруйнований житловий будинок. Фото: Бріджит Брінк / Twitter
Рятувальники біля авто, яке згоріло
Рятувальники біля авто, яке згоріло. Фото: Бріджит Брінк / Twitter
Пожежа в будинку
Пожежа в будинку. Фото: Бріджит Брінк / Twitter
Руйнування в будинку
Руйнування в будинку. Фото: Бріджит Брінк / Twitter
Скриншот допису Брінк
Скриншот допису Брінк

Нагадаємо, росіяни на Новий рік двічі масовано атакували територію України ракетами та дронами. Причому якщо 29 грудня під удар потрапила ціла низка українських міст, то 2 січня основний напрямок російських обстрілів був на Київ. Навіщо Володимиру Путіну ці новорічні атаки, і чи мають до них причетність вибухи у Бєлгороді —  у матеріалі Новини.LIVE.

Додамо, масовані ракетні атаки України 29 грудня і 2 січня напряму пов’язані з різдвяно-новорічними святами. Окупанти намагалися завдати українцям не тільки інфраструктурних збитків, а і морального болю.

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