Стало відомо, скільки ракетних ударів завдала Росія по Україні у 2023 році

Рятувальники ліквідовують наслідки ракетного удару. Фото: Нацполіція

У 2023 році росіяни завдали по Україні понад дві тисячі ракетних ударів. Ще більшу кількість ударів окупанти завдали за допомогою авіації.

Про це повідомив Telegram-канал UA War Infographics.

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"2,4 тис. ракетних ударів нанесли окупанти у 2023 році. Йдеться саме про кількість ударів, а не про кількість ракет", — йдеться у повідомленні.

Інфографіка. Telegram-канал UA War Infographics

Крім цього, Telegram-канал підрахував, скільки Росія завдала авіаційних ударів та обстрілів з РСЗВ.

Інфографіка. Telegram-канал UA War Infographics

"Майже 16 000 авіаційних ударів та 22 000 обстрілів з реактивних систем залпового вогню завдала Росія у 2023 році", — зазначили аналітики.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський наголосив, що жодна держава не відбивала таких атак, які здійснює Росія проти України. За його словами, наразі важливо звертати увагу на сигнали повітряної тривоги.

Також ми повідомляли, що уночі та вранці 2 січня російські окупанти повторили масовану атаку з використанням різного типу озброєння, як це було 29 грудня. Українська ППО знищила майже всі ворожі цілі, але є руйнування внаслідок падіння уламків. Головнокомандувач Валерій Залужний розповів, що Повітряні сили у взаємодії із підрозділами Сил оборони України знищили 72 ворожі цілі.