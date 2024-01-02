Стало известно, сколько ракетных ударов нанесла Россия по Украине в 2023 году
В 2023 году россияне нанесли по Украине более двух тысяч ракетных ударов. Еще большее количество ударов оккупанты нанесли с помощью авиации.
Об этом сообщил Telegram-канал UA War Infographics.
Сколько ударов нанесла Россия по Украине за предыдущий год
"2,4 тыс. ракетных ударов нанесли оккупанты в 2023 году. Речь именно о количестве ударов, а не о количестве ракет", — говорится в сообщении.
Кроме этого, Telegram-канал подсчитал, сколько Россия нанесла авиационных ударов и обстрелов из РСЗО.
"Около 16 000 авиационных ударов и 22 000 обстрелов из реактивных систем залпового огня нанесла Россия в 2023 году", — отметили аналитики.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ни одно государство не отражало таких атак, которые осуществляет Россия против Украины. По его словам, важно обращать внимание на сигналы воздушной тревоги.
Также мы сообщали, что ночью и утром 2 января российские оккупанты повторили массированную атаку с использованием разного типа вооружения, как это было 29 декабря. Украинская ПВО уничтожила почти все враждебные цели, но есть разрушения в результате падения обломков. Главнокомандующий Валерий Залужный рассказал, что Воздушные силы во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины уничтожили 72 вражеские цели.
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