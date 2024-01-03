После очередных атак Путина, В США настроены решительно поддерживать Украину

Посол США Бриджит Бринк. Фото: Бриджит Бринк / Twitter

Россия совершила очередную массированную атаку по Украине, под прицелом оказались, в частности, Харьков и Киев. В результате пострадали и погибли многие люди, а также повреждения получила гражданская инфраструктура. Однако это укрепило решимость украинцев защищать свою свободу и решимость Запада поддерживать Украину в борьбе против агрессора.

Об этом сообщила посол США Бриджит Бринк.

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Бриджит Бринк в своем посте подчеркнула, что РФ за пять дней выпустила по Украине 450 ракет и беспилотников. Посол отметила, что из-за таких действий российского диктатора Владимира Путина убиты и ранены многие гражданские. По ее словам, попытки президента РФ уничтожить Украину только усиливают ее народ и поддержку Запада.

"Путин убил и ранил мирных жителей, временно лишил тысячи людей света и тепла и пытался сломать волю нации, но он лишь укрепил решимость украинцев защищать свою свободу и нашу решимость поддерживать Украину в ее экзистенциальной борьбе, что имеет значение для безопасности Европы и за ее пределами", — подчеркнула Бринк.

Разрушенный жилой дом. Фото: Бриджит Бринк

Спасатели возле сгоревшего авто. Фото: Бриджит Бринк

Пожар в доме. Фото: Бриджит Бринк

Разрушение в доме. Фото: Бриджит Бринк

Скриншот поста Бринк

Напомним, россияне на Новый год дважды массированно атаковали территорию Украины ракетами и дронами. Причем, если 29 декабря под удар попал целый ряд украинских городов, то 2 января основное направление российских обстрелов было на Киев. Зачем Владимиру Путину эти новогодние атаки, и причастны ли к ним взрывы в Белгороде — в материале Новини.LIVE.

Добавим, массированные ракетные атаки Украины 29 декабря и 2 января напрямую связаны с рождественско-новогодними праздниками. Оккупанты пытались нанести украинцам не только инфраструктурный ущерб, но и моральную боль.