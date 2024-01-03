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Президентка Словаччини на тлі атак РФ закликала надати Україні зброю

3 січня 2024 09:16
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Президент Словаччини Зузана Чапутова закликала надати Україні засоби самозахисту для боротьби з агресією РФ
Президентка Словаччини Зузана Чапутова. Фото: TASR
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

На тлі російських масованих атак по українських містах президентка Словаччини Зузана Чапутова зробила заяву про надання зброї Україні. Лідерка країни закликала надати засоби самооборони для України для боротьби у війні з Росією.

Про це у Twitter повідомила Зузана Чапутова.

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У своєму дописі лідерка Словаччини прокоментувала черговий російський обстріл України, що стався напередодні, 2 січня. На тлі атак вона закликала Європу та світ надати Україні зброю. Вона наголосила на важливості постачання в державу засобів самозахисту для знешкодження повітряної зброї РФ.

"Ще один Новий рік, ще одне звірство. Найкращий спосіб гарантувати, що агресія Москви не продовжиться в наступному році, — це надати Україні засоби, необхідні для самозахисту", — зауважила Чапутова.

Глава Словаччини підкреслила, що Росія випустила рекордну кількість ракет та безпілотників по містах і селищах України. За її словами, це робиться з метою тероризування мирного населення країни.

Скриншот допису Чапутової
Скриншот допису Чапутової

Нагадаємо, полковник ЗСУ Павло Черник заявив, що масовані ракетні обстріли України 29 грудня і 2 січня напряму пов’язані з різдвяно-новорічними святами. Росіяни намагалися завдати українцям не тільки інфраструктурних збитків, а і морального болю.

Додамо, щонайменше дві людини загинули та 49 людей постраждали внаслідок потужної російської атаки на Київ 2 січня у Соломʼянському районі міста. Уламки російської ракети серйозно пошкодили житлову 9-поверхівку. Найбільше постраждав один із підʼїздів, у ньому зруйнована більшість квартир.

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