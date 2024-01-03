Президент Словаччини Зузана Чапутова закликала надати Україні засоби самозахисту для боротьби з агресією РФ

Президентка Словаччини Зузана Чапутова. Фото: TASR

На тлі російських масованих атак по українських містах президентка Словаччини Зузана Чапутова зробила заяву про надання зброї Україні. Лідерка країни закликала надати засоби самооборони для України для боротьби у війні з Росією.

Про це у Twitter повідомила Зузана Чапутова.

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У своєму дописі лідерка Словаччини прокоментувала черговий російський обстріл України, що стався напередодні, 2 січня. На тлі атак вона закликала Європу та світ надати Україні зброю. Вона наголосила на важливості постачання в державу засобів самозахисту для знешкодження повітряної зброї РФ.

"Ще один Новий рік, ще одне звірство. Найкращий спосіб гарантувати, що агресія Москви не продовжиться в наступному році, — це надати Україні засоби, необхідні для самозахисту", — зауважила Чапутова.

Глава Словаччини підкреслила, що Росія випустила рекордну кількість ракет та безпілотників по містах і селищах України. За її словами, це робиться з метою тероризування мирного населення країни.

Скриншот допису Чапутової

Нагадаємо, полковник ЗСУ Павло Черник заявив, що масовані ракетні обстріли України 29 грудня і 2 січня напряму пов’язані з різдвяно-новорічними святами. Росіяни намагалися завдати українцям не тільки інфраструктурних збитків, а і морального болю.

Додамо, щонайменше дві людини загинули та 49 людей постраждали внаслідок потужної російської атаки на Київ 2 січня у Соломʼянському районі міста. Уламки російської ракети серйозно пошкодили житлову 9-поверхівку. Найбільше постраждав один із підʼїздів, у ньому зруйнована більшість квартир.