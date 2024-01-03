Президент Словакии Зузана Чапутова призвала предоставить Украине средства самозащиты для борьбы с агрессией РФ

Президент Словакии Зузана Чапутова. Фото: TASR

На фоне российских массированных атак по украинским городам президент Словакии Зузана Чапутова сделала заявление о предоставлении оружия Украине. Лидер страны призвала предоставить средства самообороны для Украины для борьбы в войне с Россией.

Об этом в Twitter сообщила Зузана Чапутова.

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В своем посте лидер Словакии прокомментировала очередной российский обстрел Украины, произошедший накануне, 2 января. На фоне атак она призвала Европу и мир предоставить Украине оружие. Она отметила важность поставок в государство средств самозащиты для обезвреживания воздушного оружия РФ.

"Еще один Новый год, еще одно зверство. Лучший способ гарантировать, что агрессия Москвы не продлится в следующем году, — это предоставить Украине средства, необходимые для самозащиты", — отметила Чапутова.

Глава Словакии подчеркнула, что Россия выпустила рекордное количество ракет и беспилотников по городам и селам Украины. По ее словам, это делается с целью террора мирного населения страны.

Скриншот поста Чапутовой

Напомним, полковник ВСУ Павел Черник заявил, что массированные ракетные обстрелы Украины 29 декабря и 2 января напрямую связаны с рождественско-новогодними праздниками. Россияне пытались нанести украинцам не только инфраструктурный ущерб, но и моральную боль.

Добавим, по меньшей мере два человека погибли и 49 человек пострадали в результате мощной российской атаки на Киев 2 января в Соломенском районе города. Обломки российской ракеты серьезно повредили жилую 9-этажку. Больше всего пострадал один из подъездов, в нем разрушено большинство квартир.