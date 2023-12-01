Голова СБУ Малюк розповів, як снайпери врятували єдину дорогу до Бахмута

Голова СБУ Василь Малюк. Фото: пресслужба СБУ

Снайпери спецпризначення СБУ разом з українськими військовими довгий час утримували важливу логістичну артерію, аби виграти час для перегрупування ЗСУ та придушення просунення росіян. Це сталося під час битви за "Дорогу життя" під Бахмутом навесні 2023 року.

Деталі розповів голова СБУ Василь Малюк у документальному фільмі "СБУ. Спецоперації перемоги".

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"Наші Сили оборони зробили все можливе і неможливе, щоб втримати фортецю Бахмут. Разом із ними активно працював Центр спеціальних операцій "А" CБУ. У складі малих тактичних груп наші снайпери прикривали військових на тому напрямку", — розповів він.

Також спецпризначенці виконували під Бахмутом контрснайперську, контрдиверсійну роботу та корегування вогню для ЗСУ. За словами Малюка, більшість снайперів — чинні чемпіони світу зі снайпінгу. Тому їм довіряють виконувати найскладніші задачі під час війни.

"Це ті, хто жалить голкою прямо в серце. Унікальна й філігранна робота. Вони дістають топових негідників з реально великих дистанцій. І вони це роблять постійно, стало, ефективно", — наголошує голова СБУ.

Важливу роль у боях на Донеччині зіграли також керовані дрони-камікадзе. Спецпризначенці СБУ стали використовувати їх для бойової роботи першими, попередньо вдосконалюючи під конкретні задачі.

"СБУ — лідер за кількістю знищеної бронетехніки з допомогою ударних безпілотників. Одна з наших груп за чотири бойових виходи повністю знищила 79 одиниць техніки. Дрон, який коштує від 450 до двох тисяч доларів, палить танк вартістю в кількасот мільйонів. Це дуже зрозуміла арифметика, яка доводить ефективність дронів", — зазначив керівник СБУ, та додав, що нові технології надають перевагу на полі бою, саме тому спецсили СБУ активно їх використовують та модернізують.

Нагадаємо, що раніше в СБУ назвали шість військових кораблів Чорноморського флоту, які вдалося вразити морськими дронами. Також у силовому відомстві розповіли, як відео росіянки з яхти допомогло у підриві Кримського мосту.