Глава СБУ Малюк рассказал, как снайперы СБУ спасли единственную дорогу в Бахмут

Глава СБУ Василий Малюк. Фото: пресс-служба СБУ

Снайперы спецназа СБУ вместе с украинскими военными долгое время удерживали важную логистическую артерию, чтобы выиграть время для перегруппировки ВСУ и подавить продвижение россиян. Это произошло во время битвы за "Дорогу жизни" под Бахмутом весной 2023 года.

Детали рассказал глава СБУ Василий Малюк в документальном фильме "СБУ. Спецоперации победы".

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"Наши Силы обороны сделали все возможное и невозможное, чтобы удержать крепость Бахмут. Вместе с ними активно работал Центр специальных операций "А" CБУ. В составе малых тактических групп наши снайперы прикрывали военных на том направлении", — рассказал он.

Также спецназовцы выполняли под Бахмутом контр-снайперскую, контр-диверсионную работу и корректировку огня для ВСУ. По словам Малюка, большинство снайперов — действующие чемпионы мира по снайпингу. Поэтому им доверяют выполнять самые сложные задачи во время войны.

"Это те, кто жалит иглой прямо в сердце. Уникальная и филигранная работа. Они достают топовых негодяев из реально больших дистанций. И они это делают постоянно, стало, эффективно", — отмечает глава СБУ.

Важную роль в боях в Донецкой области сыграли также управляемые дроны-камикадзе. Спецназовцы СБУ стали использовать их для боевой работы первыми, предварительно совершенствуя под конкретные задачи.

"СБУ — лидер по количеству уничтоженной бронетехники с помощью ударных беспилотников. Одна из наших групп за четыре боевых выхода полностью уничтожила 79 единиц техники. Дрон, который стоит от 450 до двух тысяч долларов, курит танк стоимостью в несколько сотен миллионов. Это очень понятная арифметика, которая доказывает эффективность дронов", — отметил руководитель СБУ, и добавил, что новые технологии предпочитают поле боя, именно поэтому спецназ СБУ активно их используют и модернизируют.

Напомним, что ранее в СБУ назвали шесть военных кораблей Черноморского флота, которые удалось поразить морскими дронами. Также в силовом ведомстве рассказали, как видео россиянки с яхты помогло в подрыве Крымского моста.