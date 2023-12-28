Гуменюк пояснила, навіщо росіяни активізували аеророзвідку на Херсонщині

Начальниця пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк. Фото: Суспільне

На Херсонщині російські окупанти економлять важку техніку і зменшили кількість штурмових дій. Одночасно з цим вони активізували аеророзвідку, намагаючись дізнатися більше про розташування Збройних сил України.

Про це повідомила керівниця пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

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Російські окупанти скоротили кількість штурмових дій. Вони намагаються економити важку техніку, яка зазнала серйозних втрат у боях проти ЗСУ. Натомість, вороги активізували аеророзвідку.

"Активізувалася аеророзвідка ворога, за минулу добу у наших зведеннях фігурували збиття БпЛА, які росіяни спрямовують на правобережжя, щоб зрозуміти, звідки чекати небезпеки", — розповіла Гуменюк.

Гуменюк також зазначила, що військові фіксують активність застосування ворогом FPV-дронів.

"Зниження кількості артилерійських обстрілів може свідчити про намагання прикрити напрямок, поки відбувається переформатування підрозділів", — додала Гуменюк.

Раніше ми повідомляли, що посол США в Україні Бріджит Брінк назвала варварським російський обстріл вокзалу у Херсоні. Вона також опублікувала фото пошкодженого вагона.

Нагадуємо, що на Херсонщині внаслідок атаки безпілотниками Станіславської громади загинув чоловік. Прокуратура розпочала провадження.