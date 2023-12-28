Гуменюк объяснила, зачем россияне активизировали аэроразведку в Херсонской области

Начальник пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. Фото: Суспільне

В Херсонской области российские оккупанты экономят тяжелую технику и уменьшили количество штурмовых действий. Одновременно с этим они активизировали аэроразведку, пытаясь узнать о Вооруженных силах Украины.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

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Российские оккупанты сократили количество штурмовых действий. Они пытаются экономить тяжелую технику, понесшую серьезные потери в боях против ВСУ. Враги активизировали аэроразведку.

"Активизировалась аэроразведка врага, за прошедшие сутки в наших сводках фигурировали ущерб БпЛА, которые россияне направляют на правобережье, чтобы понять, откуда ждать опасности", — рассказала Гуменюк.

Гуменюк также отметила, что военные фиксируют активность применения врагом FPV-дронов.

"Снижение количества артиллерийских обстрелов может свидетельствовать о попытке прикрыть направление, пока происходит переформатирование подразделений", — добавила Гуменюк.

Ранее мы сообщали, что посол США в Украине Бриджит Бринк назвала варварским российский обстрел вокзала в Херсоне. Она также опубликовала фотографии поврежденного вагона.

Напоминаем, что в Херсонской области в результате атаки беспилотниками Станиславской общины погиб мужчина. Прокуратура приступила к производству.