Як пов’язані атака РФ на Авдіївку та вторгнення ХАМАСу в Ізраїль: пояснення генерала ЗСУ

Порохон жертв палестинських терористів в Ізраїлі. Фото: Reuters/Shir Torem

Майже одночасні атаки ХАМАС на Ізраїль та російських окупантів на Авдіївку, скоріш за все, є збігом. А от те, як палестинські терористи поводилися з мирним ізраїльським населенням, дуже нагадує воєнні злочини російської армії в Україні.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

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Російський наступ на сході та атака ХАМАСа — збіг чи ні

На думку Ігоря Романенка, те, що активізація окупаційних підрозділів російської армії на сході України через кілька днів після того, як терористи організації ХАМАС вторглися до Ізраїлю – це не сплановані дії, а збіг.

"Росіяни свою операцію готували давно, і наступ розпочався, коли було сформоване ударне угруповання, тож навряд чи стали його підганяти під палестинські події", — упевнений генерал-лейтенант ЗСУ у відставці.

Росія за спиною терористів

Разом з тим, він підкреслив, що немає сумнівів у тому, що Росія допомагала палестинським терористам з ХАМАСу готувати атаку на Ізраїль.

"Ми бачимо, що почерк дій ХАМАСівців проти мирного ізраїльського населення є дуже схожим на те, що росіяни чинять в Україні", — наголосив Ігор Романенко.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський показав українських військових в Авдіївці Донецької області. Він заявив, що вони тримають позиції.

Також ми писали, що російські окупанти загострюють ситуацію навколо Авдіївки Донецької області та на заході Запорізької області. Таким чином ворог намагається відвести українських військових від Роботиного.