Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Як пов’язані атака РФ на Авдіївку та вторгнення ХАМАСу в Ізраїль: пояснення генерала ЗСУ arrow

Як пов’язані атака РФ на Авдіївку та вторгнення ХАМАСу в Ізраїль: пояснення генерала ЗСУ

15 жовтня 2023 06:20
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Як пов’язані атака РФ на Авдіївку та вторгнення ХАМАСу в Ізраїль: пояснення генерала ЗСУ
Порохон жертв палестинських терористів в Ізраїлі. Фото: Reuters/Shir Torem
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Майже одночасні атаки ХАМАС на Ізраїль та російських окупантів на Авдіївку, скоріш за все, є збігом. А от те, як палестинські терористи поводилися з мирним ізраїльським населенням, дуже нагадує воєнні злочини російської армії в Україні. 

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

Читайте також:

Російський наступ на сході та атака ХАМАСа — збіг чи ні

На думку Ігоря Романенка, те, що активізація окупаційних підрозділів російської армії на сході України через кілька днів після того, як терористи організації ХАМАС вторглися до Ізраїлю – це не сплановані дії, а збіг.

"Росіяни свою операцію готували давно, і наступ розпочався, коли було сформоване ударне угруповання, тож навряд чи стали його підганяти під палестинські події", — упевнений генерал-лейтенант ЗСУ у відставці.

Росія за спиною терористів

Разом з тим, він підкреслив, що немає сумнівів у тому, що Росія допомагала палестинським терористам з ХАМАСу готувати атаку на Ізраїль.

"Ми бачимо, що почерк дій ХАМАСівців проти мирного ізраїльського населення є дуже схожим на те, що росіяни чинять в Україні", — наголосив Ігор Романенко.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський показав українських військових в Авдіївці Донецької області. Він заявив, що вони тримають позиції.

Також ми писали, що російські окупанти загострюють ситуацію навколо Авдіївки Донецької області та на заході Запорізької області. Таким чином ворог намагається відвести українських військових від Роботиного.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

None

На авто для ЗСУ менше, ніж на знесення будинку: бюджет Чернівців на армію у 2023 році

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз