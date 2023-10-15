Как связаны атака РФ на Авдеевку и вторжение ХАМАСа в Израиль: объяснение генерала ВСУ

Порохон жертв палестинских террористов в Израиле Фото: Reuters/Shir Torem

Почти одновременные атаки ХАМАС на Израиль и российских оккупантов на Авдеевку, скорее всего, являются совпадением. А вот то, как палестинские террористы обращались с мирным израильским населением, очень напоминает военные преступления российской армии в Украине.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

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По мнению Игоря Романенко, то, что активизация оккупационных подразделений российской армии на востоке Украины через несколько дней после того, как террористы организации ХАМАС вторглись в Израиль — это не спланированные действия, а совпадение.

"Россияне свою операцию готовили давно, и наступление началось, когда была сформирована ударная группировка, поэтому вряд ли стали его подгонять под палестинские события", — уверен генерал-лейтенант ВСУ в отставке.

Россия за спиной террористов

Вместе с тем он подчеркнул, что нет сомнений в том, что Россия помогала палестинским террористам из ХАМАСа готовить атаку на Израиль.

"Мы видим, что почерк действий ХАМАСовцев против мирного израильского населения очень похож на то, что россияне поступают в Украине", — подчеркнул Игорь Романенко.

Напомним, Президент Владимир Зеленский показал украинских военных в Авдеевке Донецкой области. Он заявил, что они удерживают позиции.

Также мы писали, что российские оккупанты обостряют ситуацию вокруг Авдеевки Донецкой области и на западе Запорожской области. Таким образом, враг пытается отвести украинских военных от Роботиного.