Як Україна може зірвати наступальні операції Росії — звіт аналітиків ISW

Пожежа після вибуху вночі. Ілюстративне фото: росЗМІ

Наприкінці червня Повітряні сили ЗСУ завдали удару по командному пункту російського полку в Бєлгородській області. Ймовірно, було застосовано західну зброю. Аналітики назвали це доказом спроможності України зірвати наступальні операції окупантів за умови, що Захід продовжить знімати обмеження щодо застосування його озброєння для ураження військових об'єктів на території Росії.

На це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) у понеділок, 8 липня.

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Знищення командного пункту РФ у Нехотіївці

За інформацією Генштабу ЗСУ, що була оприлюднена 23 червня, Повітряні сили завдали ударів по командному пункту російського мотострілецького полку ЗС РФ в селі Нехотіївка Бєлгородської області. Дата не уточнювалася.

Судячи з геолокації, ворожий об'єкт розташовувався менш ніж за кілометр від російсько-українського кордону. На супутникових знімках від 1 квітня та 28 червня видно значні пошкодження будівлі, де, як повідомляється, і був командний пункт окупантів у Нехотіївці.

Експерти вважають, що Україна могла застосувати для удару високоточну бомбу Armement Air-Sol Modulaire Hammer французького виробництва.

Місце удару. Фото: deepstatemap.live

Використання західної зброї по російських військових об'єктах

"Розташування командного пункту поблизу лінії фронту на півночі Харківської області дозволяє припустити, що він був задіяний в російських наступальних операціях на північ від Харкова", — йдеться у звіті.

За оцінкою Інституту, удар по Нехотіївці демонструє здатність України завдавати успішних ударів по російських військових об'єктах на території РФ, використовуючи надану Заходом зброю, щоб послабити наступальні операції на фронті.

"Україна повинна мати можливість використовувати зброю, надану Заходом, в тому числі ракети ATACMS, для ударів по російським військовим цілям в оперативному тилу і глибокому тилу Росії, щоб суттєво підірвати російські операції в широкому масштабі", — підкреслили аналітики.

Нагадаємо, відео удару Повітряних сил ЗСУ по польовому пункту управління російських військ у селі Нехотіївка Бєлгородської області Росії опублікував військовослужбовець-мілблогер Анатолій Штефан. Ймовірно, у Нехотіївці перебувало польове командування 752 гвардійського мотострілецького полку ЗС РФ.

Раніше Повітряні сили ЗСУ завдали успішного удару по російському пункту управління в Бєлгородській області, внаслідок чого пролунало два вибухи.

Також аналітики повідомляли, що українські війська продовжують атаки на російські системи протиповітряної оборони у Криму, готуючись до отримання літаків F-16.