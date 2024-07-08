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Как Украина может сорвать российские атаки — в ISW проанализировали удар по командному пункту РФ

8 июля 2024 09:09
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Как Украина может сорвать наступательные операции России — отчет аналитиков ISW
Пожар после взрыва ночью. Иллюстративное фото: росСМИ
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

В конце июня Воздушные силы ВСУ нанесли удар по командному пункту российского полка в Белгородской области. Вероятно, было применено западное оружие. Аналитики назвали это доказательством возможности сорвать наступательные операции оккупантов при условии, что Запад продолжит снимать ограничения по применению его вооружения для поражения военных объектов на территории России.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) в понедельник, 8 июля.

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Уничтожение командного пункта РФ в Нехотеевке

Воздушные силы нанесли удары по командному пункту российского мотострелкового полка ВС РФ в селе Нехотеевка Белгородской области. Дата не уточнялась. 

Судя по геолокации, вражеский объект располагался менее чем в километре от российско-украинской границы. На спутниковых снимках от 1 апреля и 28 июня видны значительные повреждения здания, где, как сообщается, и был командный пункт оккупантов в Нехотеевке.

Эксперты считают, что Украина могла применить для удара высокоточную бомбу Armement Air-Sol Modulaire Hammer французского производства.

Как Украина может сорвать российские атаки — в ISW проанализировали удар по командному пункту РФ - фото 1
Место удара. Фото: deepstatemap.live

Использование западного оружия по российским военным объектам

"Расположение командного пункта вблизи линии фронта на севере Харьковской области позволяет предположить, что он был задействован в российских наступательных операциях к северу от Харькова", — говорится в отчете.

По оценке Института, удар по Нехотеевке демонстрирует способность Украины наносить успешные удары по российским военным объектам на территории РФ, используя предоставленное Западом оружие, чтобы ослабить наступательные операции на фронте.

"Украина должна иметь возможность использовать оружие, предоставленное Западом, в том числе ракеты ATACMS, для ударов по российским военным целям в оперативном тылу и глубоком тылу России, чтобы существенно подорвать российские операции в широком масштабе", — подчеркнули аналитики. 

Напомним, видео удара Воздушных сил ВСУ по полевому пункту управления российских войск в селе Нехотеевка Белгородской области России опубликовал военнослужащий-милблогер Анатолий Штефан. Вероятно, в Нехотевке находилось полевое командование 752 гвардейского мотострелкового полка ВС РФ.

Ранее Воздушные силы ВСУ нанесли успешный удар по российскому пункту управления в Белгородской области, в результате чего раздались два взрыва.

Также аналитики сообщали, что украинские войска продолжают атаки на российские системы противовоздушной обороны в Крыму, готовясь к получению самолетов F-16.

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