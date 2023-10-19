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Яких збитків завдав росіянам перший удар ATACMS

19 жовтня 2023 06:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Яких збитків завдав росіянам перший удар ATACMS
Супутниковий знімок аеродрому Бердянськ, виділено уражені гелікоптери. Фото з відкритих джерел
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Росіяни після одного удару далекобійної ракети ATACMS втратили техніки на суму 150-200 млн доларів. Крім того, окупантам надалі доведеться використовувати для авіації аеродроми не на окупованій території, а у власне Російській Федерації.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив відомий військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

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Петро Черник назвав атаку американською далекобійною ракетою ATACMC прекрасним дошкульним ударом.

"Росіяни втратили дев’ять гелікоптерів, а кожен з них коштує від 15 до 20 мільйонів доларів", — підкреслив полковник ЗСУ.

 Жива сила й аеродроми

Також була знищена певна кількість персоналу, який росіянам дуже важко підготувати, особливо якщо говорити про оперативність цього процесу.

Крім того, наголосив Черник, окупантам доведеться перекидати свої літаки та гелікоптери з аеродромів на окупованих територіях України до Росії, де вони перебуватимуть у відносній безпеці.

"Тож надалі гелікоптер, який підлітав до лінії розмежування за 15 хвилин (швидкість машини до 300 км/год), витрачатиме на це до години часу, машина "втомлюватиметься" із усіма відповідними наслідками", — наголосив і на таких майбутніх проблемах російської армії полковник ЗС України.

Нагадаємо, 17 жовтня Україна вперше вдарила по російських окупантах ракетами ATACMS. Це сталося під час атаки по захопленому аеродрому в Бердянську Запорізької області. Використання ATACMS підтвердив Президент України Володимир Зеленський.

Усього, за інформацією ЗМІ, Україна отримала невелику кількість ракет ATACMS, менше дюжини.

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