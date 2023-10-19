Какой ущерб нанес россиянам первый удар ATACMS

Спутниковый снимок аэродрома Бердянск, выделены пораженные вертолеты. Фото из открытых источников

Россияне после одного удара дальнобойной ракеты ATACMS потеряли техники на сумму 150-200 млн долларов. Кроме того, оккупантам в дальнейшем придется использовать для авиации аэродромы не на оккупированной территории, а в Российской Федерации.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил известный военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

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Петр Черник назвал атаку американской дальнобойной ракетой ATACMC прекрасным чувствительным ударом.

"Россияне потеряли девять вертолетов, а каждый из них стоит от 15 до 20 миллионов долларов", — подчеркнул полковник ВСУ.

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Также было уничтожено определенное количество персонала, который россиянам очень тяжело подготовить, особенно если говорить об оперативности этого процесса.

Кроме того, подчеркнул Черник, оккупантам придется перебрасывать свои самолеты и вертолеты с аэродромов на оккупированных территориях Украины в Россию, где они будут находиться в относительной безопасности.

"Поэтому вертолет, подлетавший к линии разграничения за 15 минут (скорость машины до 300 км/ч), будет тратить на это до часа времени, машина будет "уставать" со всеми вытекающими последствиями", — акцентировал внимание и на таких будущих проблемах российской армии полковник ВС Украины.

Напомним, 17 октября Украина впервые ударила по российским оккупантам ракетами ATACMS. Это произошло во время атаки по захваченному аэродрому в Бердянске Запорожской области. Использование ATACMS подтвердил Президент Украины Владимир Зеленский.

Всего, по информации СМИ, Украина получила небольшое количество ракет ATACMS, меньше дюжины.