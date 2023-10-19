Якого диктатора американці перемогли з допомогою ATACMS

Запуск ракети ATACMS. Фото: Вікіпедія

Американська армія використовувала далекобійні ракети ATACMS у війні проти режиму іракського диктатора Садама Хусейна. Тоді за півтора місяця американці запустили близько 600 одиниць цієї зброї.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив відомий військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

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Петро Черник нагадав, що американська армія використовувала далекобійні ракети ATACMS у воєнній операції проти іракського режиму диктатора Садама Хусейна.

При цьому обсяги використання там були значно більші, ніж зараз отримали Сили оборони України.

"Для прикладу — під час війни в Іраку 2003 року американці використали близько 600 цих ракет протягом 1,5 місяця", — підкреслив експерт.

Порівняння сили ворогів

"Були випадки, — наголосив Петро Черник, — коли за добу використовувалося до 100 ракет".

При цьому військова міць Іраку, з яким воювали американські війська, та Російської Федерації, якій протистоять Збройні сили України, неспівмірні.

Нагадаємо, 17 жовтня Україна вперше вдарила по російських окупантах ракетами ATACMS. Це сталося під час атаки по захопленому аеродрому в Бердянську Запорізької області. Використання ATACMS підтвердив Президент України Володимир Зеленський.

Усього, за інформацією ЗМІ, Україна отримала невелику кількість ракет ATACMS, менше дюжини.