Какого диктатора американцы победили с помощью ATACMS

Запуск ракеты ATACMS. Фото: Википедия

Американская армия использовала дальнобойные ракеты ATACMS в войне против режима иракского диктатора Саддама Хусейна. Тогда через полтора месяца американцы запустили около 600 единиц этого оружия.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил известный военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

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Петр Черник напомнил, что американская армия использовала дальнобойные ракеты ATACMS в военной операции против иракского режима диктатора Саддама Хусейна.

При этом объемы использования там были гораздо больше, чем сейчас получили Силы обороны Украины.

"В пример во время войны в Ираке 2003 года американцы использовали около 600 этих ракет в течение 1,5 месяца", — подчеркнул эксперт.

Сравнение силы врагов

"Были случаи, — подчеркнул Петр Черник, — когда за сутки использовалось до 100 ракет".

При этом военная мощь Ирака, с которым сражались американские войска, и Российской Федерации, которой противостоят Вооруженные силы Украины, несоразмерны.

Напомним, 17 октября Украина впервые ударила по российским оккупантам ракетами ATACMS. Это произошло во время атаки по захваченному аэродрому в Бердянске Запорожской области. Использование ATACMS подтвердил Президент Украины Владимир Зеленский.

Всего, по информации СМИ, Украина получила небольшое количество ракет ATACMS, меньше дюжины.