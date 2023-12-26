Єрмак прокоментував знищення ВДК "Новочеркаськ" у Феодосії

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: ОП

Вночі 26 грудня у Феодосії вдалося знищити великий десантний корабель "Новочеркаськ" чорноморського флоту РФ. Подію прокоментував Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Свою реакцію він опублікував у Telegram-каналі.

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"Чорноморського флоту РФ в Криму не буде. Бо Крим — це Україна", — написав Єрмак.

Скриншот допису Єрмака

Нагадаємо, що в окупованому Криму знову було неспокійно. У ніч проти 26 грудня там зайнялася потужна пожежа. Місцеві повідомили про серію вибухів.

Також ми писали, що Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук заявив, що в Криму вночі був знищений великий десантний корабель росіян "Новочеркаськ".

Крім того, перша спроба атакувати ВДК "Новочеркаськ" була 24 березня 2022 року в порту окупованого Бердянська. Але сьогодні корабель окупантів вдалося добити.