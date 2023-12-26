Ермак прокомментировал уничтожение КДК "Новочеркасск" в Феодосии

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: ОП

Ночью 26 декабря Феодосии удалось уничтожить крупный десантный корабль "Новочеркасск" черноморского флота РФ. Событие прокомментировал руководитель офиса президента Андрей Ермак.

Свою реакцию он опубликовал в Telegram-канале.

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"Черноморского флота РФ в Крыму не будет. Потому что Крым — это Украина", — написал Ермак.

Скриншот поста Ермака

Напомним, что в оккупированном Крыму снова было неспокойно. В ночь на 26 декабря там загорелся мощный пожар. Местные сообщили о серии взрывов.

Также мы писали, что Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук заявил, что в Крыму ночью был уничтожен большой десантный корабль россиян "Новочеркасск".

Кроме того, первая попытка атаковать ВДК "Новочеркасск" была 24 марта 2022 года в порту оккупированного Бердянска. Но сегодня корабль оккупантов удалось добить.