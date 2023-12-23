Ігнат розповів деталі невдалої атаки РФ на Кропивницький

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: Ukrinform

Сьогодні, 23 грудня, російські окупанти намагалися атакувати Кропивницький. Вдарити по місту вони хотіли балістикою, однак цього зробити їм не вдалося.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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Ворог випустив ракети з території тимчасово окупованого Криму.

"Щодо балістики, з території Криму було запущено у напрямку Кропивницького. Попередньо, там без наслідків", — наголосив Ігнат.

За його словами, можна сказати, що не досягли своїх цілей ці ракети, які були випущені.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти здійснили запуск балістики з тимчасово окупованого Криму. Ворожі ракети рухалися в напрямку Кіровоградської області.

Також ми писали, що під час сьогоднішньої повітряної тривоги в Дніпропетровській області працювала протиповітряна оборона. Вона приземлила два російські дрони.

Додамо, російські окупанти обстріляли Донецьку область. Внаслідок атаки ворога загинула людина, ще десять — отримали поранення.