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Ігнат розповів деталі невдалої атаки РФ на Кропивницький

23 грудня 2023 14:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Ігнат розповів деталі невдалої атаки РФ на Кропивницький
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: Ukrinform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 23 грудня, російські окупанти намагалися атакувати Кропивницький. Вдарити по місту вони хотіли балістикою, однак цього зробити їм не вдалося.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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Ворог випустив ракети з території тимчасово окупованого Криму. 

"Щодо балістики, з території Криму було запущено у напрямку Кропивницького. Попередньо, там без наслідків", — наголосив Ігнат.

За його словами, можна сказати, що не досягли своїх цілей ці ракети, які були випущені.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти здійснили запуск балістики з тимчасово окупованого Криму. Ворожі ракети рухалися в напрямку Кіровоградської області. 

Також ми писали, що під час сьогоднішньої повітряної тривоги в Дніпропетровській області працювала протиповітряна оборона. Вона приземлила два російські дрони.

Додамо, російські окупанти обстріляли Донецьку область. Внаслідок атаки ворога загинула людина, ще десять — отримали поранення.

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