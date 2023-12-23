Игнат рассказал детали неудачной атаки РФ на Кропивницкий

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: Ukrinform

Сегодня, 23 декабря, российские оккупанты пытались атаковать Кропивницкий. Ударить по городу они хотели баллистикой, однако этого сделать им не удалось.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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Враг выпустил ракеты с территории временно оккупированного Крыма.

"По баллистике, с территории Крыма было запущено в направлении Кропивницкого. Предварительно, там без последствий", — подчеркнул Игнат.

По его словам, можно сказать, что не достигли своих целей эти ракеты, которые были выпущены.

Напомним, сегодня российские оккупанты осуществили запуск баллистики из временно оккупированного Крыма. Вражеские ракеты двигались в направлении Кировоградской области.

Также мы писали, что во время сегодняшней воздушной тревоги в Днепропетровской области работала противовоздушная оборона. Она приземлила два российских дрона.

Добавим, российские оккупанты обстреляли Донецкую область. В результате атаки врага погиб человек, еще десять — получили ранения.