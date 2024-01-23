Ігнат спростував заяви про звуження оборонного радіуса ППО

Екіпаж сил ППО України з німецьким ЗРК IRIS-T. Фото: Facebook Повітряних сил України

Спікер Повітряних сил України Юрій Ігнат повідомив, що у рядах військ протиповітряної оборони України не буде плануватися звуження оборонного радіуса наявних в країні систем ППО. Вони продовжуватимуть виконувати своє бойове чергування у встановлених секретних місцевостях.

Про це він заявив в етері телемарафону.

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За словами Ігната, всі наявні в Україні засоби ППО наразі розміщені таким чином, аби найбільш ефективно і раціонально збивати ворожі цілі як на підступі до столиці, так і до інших міст.

"Є ландшафт місцевості, зрозумійте правильно — мобільні вогневі групи повинні бачити як мінімум перед собою якийсь простір. В урбанізованій місцевості, де великі застройки, це неможливо, так само як для засобів ППО більшого радіуса дії...", — сказав він.

Він також поділився спостереженнями, що це дозволяє перехоплювати навіть недосяжні цілі.

"З крилатих ракет збили 100% — 15 з 15. З авіаційних Х-59 — збили одну, а друга може і не долетіла — залишимо це в таємниці. Далі все решта — Х-22: ми таких ракет і не збивали плюс С-300/С-400 і п'ять "Іскандерів" було збито з 12", — зазначив Юрій Ігнат.

Нагадаємо, що раніше Юрій Ігнат розповів подробиці про денну повітряну тривогу. За його словами, на сполох спровокували три загрози з боку російських окупантів. Одну з ворожих ракет українські оборонці навіть змогли збити з кулемета "Браунінг".

Натомість кількість загиблих у Харкові збільшилася до чотирьох осіб: двоє чоловіків та дві жінки, а травмовано ще 40 осіб, серед них троє неповнолітніх дівчат 11, 14, 17 років та поліцейський. Рятувальники продовжують розбирати завали, оскільки у зруйнованому будинку можуть бути люди.

Додамо, що росіяни вранці 23 січня атакували Київ. Під прицілом ворога опинилися Святошинський, Дарницький, Солом'янський, Печерський райони. Були потрапляння до житлової інфраструктури міста, а також є пошкодження автомобілів городян та нежитлових забудов.

У Солом'янському районі Києва щонайменше семеро постраждалих внаслідок ракетного удару по Києву вранці 23 січня. Поки що фахівці прибирають усі пошкоджені конструкції будинку, які можуть нашкодити людям.

Невдовзі Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич висловила своє обурення у зв'язку з останньою масштабною атакою Росії на міста України. За її словами, дикі дії РФ слід зупинити.