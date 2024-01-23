Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Игнат опроверг заявления об сужении оборонного радиуса ПВО arrow

Игнат опроверг заявления об сужении оборонного радиуса ПВО

23 января 2024 16:57
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Игнат опроверг заявления об сужении оборонного радиуса ПВО
Экипаж сил ПВО Украины с немецким ЗРК IRIS-T. Фото: Facebook Воздушных сил Украины
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что в рядах войск противовоздушной обороны Украины не будет планироваться сужение оборонного радиуса существующих в стране систем ПВО. Они будут продолжать выполнять боевое дежурство в установленных секретных местностях.

Об этом он заявил в эфире телемарафона.

Читайте также:

ПВО не уменьшит защитный радиус действия

По словам Игната, все имеющиеся в Украине средства ПВО сейчас размещены таким образом, чтобы наиболее эффективно и рационально сбивать вражеские цели как на подступе к столице, так и другим городам.

"Есть ландшафт местности, поймите правильно — мобильные огневые группы должны видеть как минимум перед собой какое-то пространство. В урбанизированной местности, где большие застройки, это невозможно, равно как для средств ПВО большего радиуса действия...", — сказал он.

Он также поделился наблюдениями, что это позволяет перехватывать даже недостижимые цели.

С крылатых ракет сбили 100% — 15 из 15. Из авиационных Х-59 — сбили одну, а вторая может и не долетела — оставим это в тайне. Дальше все остальное — Х-22: мы таких ракет и не сбивали плюс С- 300/С-400 , и пять "Искандеров" были сбиты из 12", — отметил Юрий Игнат.

Напомним, что ранее Юрий Игнат рассказал подробности о дневной воздушной тревоге. По его словам, тревогу спровоцировали три угрозы со стороны российских оккупантов. Одну из вражеских ракет украинские защитники даже смогли сбить из пулемета "Браунинг". 

Количество погибших в Харькове увеличилось до четырех человек: двое мужчин и две женщины, а травмированы еще 40 человек, среди них трое несовершеннолетних девушек 11, 14, 17 лет и полицейский. Спасатели продолжают разбирать завалы, поскольку в разрушенном доме могут находиться люди.

Добавим, что россияне утром 23 января атаковали Киев. Под прицелом неприятеля оказались Святошинский, Дарницкий, Соломенский, Печерский районы. Были попадания в жилую инфраструктуру города, а также повреждения автомобилей горожан и нежилых застроек.

В Соломенском районе Киева по меньшей мере семь пострадавших в результате ракетного удара по Киеву утром 23 января. Пока специалисты убирают все поврежденные конструкции дома, которые могут навредить людям.

Вскоре генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич выразила свое возмущение в связи с последней масштабной атакой России на города Украины. По ее словам, дикие действия РФ следует остановить.

Украина
ППО
ракеты
война в Украине
Юрий Игнат

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

12 января 2024

00:22 Народный синоптик Диденко объяснила, почему киевляне слышали гром

Актуальное по теме