Игнат опроверг заявления об сужении оборонного радиуса ПВО

Экипаж сил ПВО Украины с немецким ЗРК IRIS-T. Фото: Facebook Воздушных сил Украины

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что в рядах войск противовоздушной обороны Украины не будет планироваться сужение оборонного радиуса существующих в стране систем ПВО. Они будут продолжать выполнять боевое дежурство в установленных секретных местностях.

Об этом он заявил в эфире телемарафона.

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По словам Игната, все имеющиеся в Украине средства ПВО сейчас размещены таким образом, чтобы наиболее эффективно и рационально сбивать вражеские цели как на подступе к столице, так и другим городам.

"Есть ландшафт местности, поймите правильно — мобильные огневые группы должны видеть как минимум перед собой какое-то пространство. В урбанизированной местности, где большие застройки, это невозможно, равно как для средств ПВО большего радиуса действия...", — сказал он.

Он также поделился наблюдениями, что это позволяет перехватывать даже недостижимые цели.

С крылатых ракет сбили 100% — 15 из 15. Из авиационных Х-59 — сбили одну, а вторая может и не долетела — оставим это в тайне. Дальше все остальное — Х-22: мы таких ракет и не сбивали плюс С- 300/С-400 , и пять "Искандеров" были сбиты из 12", — отметил Юрий Игнат.

Напомним, что ранее Юрий Игнат рассказал подробности о дневной воздушной тревоге. По его словам, тревогу спровоцировали три угрозы со стороны российских оккупантов. Одну из вражеских ракет украинские защитники даже смогли сбить из пулемета "Браунинг".

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Добавим, что россияне утром 23 января атаковали Киев. Под прицелом неприятеля оказались Святошинский, Дарницкий, Соломенский, Печерский районы. Были попадания в жилую инфраструктуру города, а также повреждения автомобилей горожан и нежилых застроек.

В Соломенском районе Киева по меньшей мере семь пострадавших в результате ракетного удара по Киеву утром 23 января. Пока специалисты убирают все поврежденные конструкции дома, которые могут навредить людям.

Вскоре генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич выразила свое возмущение в связи с последней масштабной атакой России на города Украины. По ее словам, дикие действия РФ следует остановить.