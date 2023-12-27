Ігнат заявив, що Україні потрібні F-16 з повним комплектом — що це означає

Винищувач F-16. Фото: NTB/Ole Berg-Rusten via REUTERS

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Україні потрібні винищувачі F-16 з повним комплектом. За його словами йдеться про пілотів, інженерів, озброєння, фахівців та інфраструктуру.

Про це Юрій Ігнат сказав в ефірі телемарафону.

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"Нам потрібно, аби цей літак, прибувши в Україну, одразу почав виконувати ті завдання та функції, які на нього покладаємо, для того, щоб захистити небо, допомогти піхоті й завоювати перевагу в повітрі", — наголосив Ігнат.

За його словами, найближчим часом навряд такий варіант можливий.

"Розуміємо, що все йде планомірно і коаліція держав виконує зобов'язання. Зокрема це було підтверджено в розмові нідерландського прем'єр-міністра з президентом України, що вони готові до передачі літаків. Але готові — не значить, що передають", — зазначив речник Повітряних сил ЗСУ.

За його словами, винищувачі можна використовувати для таких потреб:

ударів по наземних цілях на різну глибину оборони противника;

прикриття штурмової авіації;

забезпечення повітряного простору в акваторії Чорного моря;

прикриття країни від ворожих дронів та ракет;

протидії ворожим кораблям.

"F-16 має широкий спектр озброєння, яке можна застосовувати на тому чи іншому відтинку фронту. Ну і це допоможе здобути пріоритет у повітрі та протидіяти застосуванню керованих авіабомб", — додав він.

Нагадаємо, російські пропагандисти заявили, що їхнє ППО нібито вже збивало винищувачі F-16. Проте ці літаки ще навіть не доставили до України.

Також ми писали, директор ЦРУ Девід Петреус заявив, що українські пілоти виняткові, і вони дуже швидко навчаються на літаках F-16. Тому, ймовірно, винищувачі передадуть Україні вже цієї зими.