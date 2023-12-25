У Повітряних силах прокоментували заяви росіян щодо "збиття" F-16 в Україні

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Фото: Укрінформ

Російські пропагандисти заявили, що їхнє ППО нібито вже збивало винищувачі F-16. Проте ці літаки ще навіть не доставили до України.

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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"Я думаю, що під кінець дня буде більше повідомлень про "збиті" F-16. І під кінець року вони завершать "этот тяжелый год", мабуть, щонайменше двома ескадрильями", — сказав він.

Ігнат заявив, що насправді такі повідомлення росіян тішать — у зведеннях російського міноборони за день "знищуються" по п'ять українських літаків.

"Ну про F-16 це вже взагалі меми ходять, що вони навіть вже і їх "знайшли" в Україні". Я щодня отримую такі запитання від колег: "Ну то все ж таки, офрекорд, скажіть, є вони?". Люди хочуть вірити, що вони в Україні. Ну ворог повірив, і ворог їх "знищує", — зазначив представник Повітряних сил.

Щодо готовності відправки в Україну літаків F-16 Ігнат сказав, що таке підтвердження від західних партнерів вже є.

"Готовність є, підтвердження наших західних партнерів є, що ми готові. Ми в процесі. Крім пілотів, потрібна інфраструктура, інженери. Ми це вже багато разів обговорювали. Тому заявили наші партнери, що готові передати. Наразі от така була заява", — додав він.

Нагадаємо, що Нідерланди розпочали підготовку передачі Україні 18 винищувачів F-16. На цю інформацію відреагував речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

Також ми писали, що Аргентина планує найближчим часом передати Україні гелікоптери. Відомо, що цю техніку вона раніше придбала у Росії.