В Воздушных силах прокомментировали заявления россиян по поводу "сбития" F-16 в Украине

Спикер Воздушных Сил Юрий Игнат. Фото: Укринформ

Российские пропагандисты заявили, что их ПВО якобы уже сбивало истребители F-16. Однако, эти самолеты еще даже не доставили в Украину.

Об этом заявил спикер Воздушных Сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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"Я думаю, что к концу дня будет больше сообщений о "сбитых" F-16. И к концу года они завершат "этот тяжелый год", пожалуй, по меньшей мере двумя эскадрильями", — сказал он.

Игнат заявил, что на самом деле такие сообщения россиян радуют — в сводках российского минобороны за день "уничтожаются" по пять украинских самолетов.

"Ну о F-16 это уже вообще мемы ходят, что они даже уже и их "нашли" в Украине". Я каждый день получаю такие вопросы от коллег: "Ну все же, оффрекорд, скажите, есть они?". Люди хотят верить, что они в Украине. Ну враг поверил, и враг их "уничтожает", — отметил представитель Воздушных Сил.

О готовности отправки в Украину самолетов F-16 Игнат сказал, что такое подтверждение от западных партнеров уже есть.

"Готовность есть, подтверждение наших западных партнеров есть, что мы готовы. Мы в процессе. Кроме пилотов нужна инфраструктура, инженеры. Мы это уже много раз обсуждали. Поэтому заявили наши партнеры, что готовы передать. Пока вот такое было заявление", — добавил он.

Напомним, что Нидерланды приступили к подготовке передачи Украине 18 истребителей F-16. На эту информацию отреагировал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

Также мы писали, что Аргентина планирует в ближайшее время передать Украине вертолеты. Известно, что эту технику она раньше приобрела в России.