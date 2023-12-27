Игнат заявил, что Украине нужны F-16 с полным комплектом — что это значит
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украине нужны истребители F-16 с полным комплектом. По его словам, речь идет о пилотах, инженерах, вооружениях, специалистах и инфраструктуре.
Об этом Юрий Игнат сказал в эфире телемарафона.
F-16 для Украины
"Нам нужно, чтобы этот самолет, прибыв в Украину, сразу начал выполнять те задачи и функции, которые на него возлагаем, для того, чтобы защитить небо, помочь пехоте и завоевать преимущество в воздухе", — подчеркнул Игнат.
По его словам, в ближайшее время вряд ли такой вариант возможен.
"Понимаем, что все идет планомерно и коалиция государств выполняет обязательства. В частности это было подтверждено в разговоре нидерландского премьер-министра с президентом Украины, что они готовы к передаче самолетов. Но готовы — не значит, что передают", — отметил спикер Воздушных сил ВСУ.
По его словам, истребители можно использовать для следующих нужд:
- ударов по наземным целям на разную глубину обороны противника;
- прикрытие штурмовой авиации;
- обеспечение воздушного пространства в акватории Черного моря;
- прикрытие страны от вражеских дронов и ракет;
- противодействия вражеским кораблям.
"F-16 имеет широкий спектр вооружения, которое можно применять на том или ином участке фронта. Ну и это поможет получить приоритет в воздухе и противодействовать применению управляемых авиабомб", — добавил он.
Напомним, российские пропагандисты заявили, что их ПВО якобы уже сбивало истребители F-16. Однако, эти самолеты еще даже не доставили в Украину.
Также мы писали, что директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что украинские пилоты исключительны, и они очень быстро учатся на самолетах F-16. Поэтому, вероятно, истребители передадут Украине уже этой зимой.
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