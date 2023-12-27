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Игнат заявил, что Украине нужны F-16 с полным комплектом — что это значит

27 декабря 2023 20:07
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Игнат заявил, что Украине нужны F-16 с полным комплектом — что это значит
Истребитель F-16. Фото: NTB/Ole Berg-Rusten via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украине нужны истребители F-16 с полным комплектом. По его словам, речь идет о пилотах, инженерах, вооружениях, специалистах и инфраструктуре.

Об этом Юрий Игнат сказал в эфире телемарафона.

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"Нам нужно, чтобы этот самолет, прибыв в Украину, сразу начал выполнять те задачи и функции, которые на него возлагаем, для того, чтобы защитить небо, помочь пехоте и завоевать преимущество в воздухе", — подчеркнул Игнат.

По его словам, в ближайшее время вряд ли такой вариант возможен.

"Понимаем, что все идет планомерно и коалиция государств выполняет обязательства. В частности это было подтверждено в разговоре нидерландского премьер-министра с президентом Украины, что они готовы к передаче самолетов. Но готовы — не значит, что передают", — отметил спикер Воздушных сил ВСУ.

По его словам, истребители можно использовать для следующих нужд:

  • ударов по наземным целям на разную глубину обороны противника;
  • прикрытие штурмовой авиации;
  • обеспечение воздушного пространства в акватории Черного моря;
  • прикрытие страны от вражеских дронов и ракет;
  • противодействия вражеским кораблям.

"F-16 имеет широкий спектр вооружения, которое можно применять на том или ином участке фронта. Ну и это поможет получить приоритет в воздухе и противодействовать применению управляемых авиабомб", — добавил он.

Напомним, российские пропагандисты заявили, что их ПВО якобы уже сбивало истребители F-16. Однако, эти самолеты еще даже не доставили в Украину.

Также мы писали, что директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что украинские пилоты исключительны, и они очень быстро учатся на самолетах F-16. Поэтому, вероятно, истребители передадут Украине уже этой зимой.

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