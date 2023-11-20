ISW стверджує, що РФ модифікує авіабомби й б'є ними по позиціях ЗСУ
Російські військові модифікували касетні боєприпаси РБК-500 під авіабомби. Після чого вдарили ними по позиціях українських воїнів у Донецькій області.
Про це пише ISW.
Окупанти модифікували авіабомби
Інститут вивчення війни зазначає, що за словами російських мілітарі-блогерів, війська РФ нібито завдали великого авіаудару касетними бомбами РБК-500 по українських позиціях в районі Старомайорського.
Попередньо окупанти їх модифікували під планерні бомби.
"Мілблогери стверджували, що цей удар є першим великим російським ударом по Україні із застосуванням цієї зброї з модифікацією планерної бомби", — йдеться у повідомленні.
Також в ISW зазначали, що українські та російські сили продовжують бойові дії на сході та півдні України, але дощова погода, сповільнила темпи бойових дій до повного встановлення зимових умов. У морозну погоду взимку бойові дії стануть активніші, а триваюча дощова погода навряд чи зупинить українські, чи російські атаки.
Крім того, російські окупанти зводять багаторівневі зміцнення на лівому березі в Херсонській області. Вони застосовують уроки, отримані під час спроб оборонити західну частину Запорізької області.
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