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ISW утверждает, что РФ модифицирует авиабомбы и бьет ими по позициям ВСУ

20 ноября 2023 09:08
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
ISW утверждает, что РФ модифицирует авиабомбы и бьет ими по позициям ВСУ
Российская авиабомба. Фото: ГСЧС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские военные модифицировали кассетные боеприпасы под авиабомбы РБК-500. После этого ударили ими по позициям украинских воинов в Донецкой области.

Об этом пишет ISW.

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Институт изучения войны отмечает, что по словам российских милитари-блоггеров, войска РФ якобы нанесли большой авиаудар кассетными бомбами РБК-500 по украинским позициям в районе Старомайорского.

Предварительно оккупанты их модифицировали под планерные бомбы.

"Милблогеры утверждали, что этот удар является первым крупным российским ударом по Украине с применением этого оружия с модификацией планерной бомбы", — говорится в сообщении.

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Место, где россияне бьют авиабомбами по позициях ВСУ. Фото: ISW 

Также в ISW отмечали, что украинские и российские силы продолжают боевые действия на востоке и юге Украины, но дождливая погода замедлила темпы боевых действий до полного установления зимних условий. В морозную погоду зимой боевые действия станут более активными, а продолжающаяся дождливая погода вряд ли остановит украинские или российские атаки.

Кроме того, российские оккупанты возводят многоуровневые укрепления на левом берегу в Херсонской области. Они используют уроки, полученные при попытках оборонить западную часть Запорожской области.

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