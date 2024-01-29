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Юсов розповів про можливі терміни наступного обміну військовополоненими

29 січня 2024 13:10
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Юсов розповів про можливі терміни наступного обміну військовополоненими
Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Фото: PAP
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов висловив думку, що, попри аварію російського військового літака Іл-76, люди, які беруть участь у процесі обміну військовополоненими, продовжують спілкування. Юсов зазначив, що це дає підстави для очікування нових результатів незабаром.

Про це Юсов розповів у коментарі "Радіо Свобода".

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Обмін військовополоненими

Юсов наголосив, що інцидент з Іл-76 негативно позначився на процесі обміну полоненими, але Україна прагне з'ясувати усі деталі події під Бєлгородом. При цьому представник ГУР уточнив, що це, безумовно, не може мати позитивного впливу.

За словами Юсова, Україна бачить різку позицію агресора, яку відразу почали поширювати пропагандисти.

"Україна зацікавлена в тому, щоб з'ясувати оперативні обставини та паралельно продовжувати процес повернення додому наших захисників, захисниць, а також цивільних, які перебувають в основному у вкрай важких умовах", — додав він.

Нагадаємо, що заступник постійного представника України при ООН Крістіна Гайовишин заявила, що Київ не був проінформований про перевезення своїх військовополонених літаком Іл-76, що впав у Білгородській області. Військово-транспортні літаки окупантів є легітимною метою України. Якщо факт перевезення військовополонених підтвердиться, це свідчить про використання ворогом людей для прикриття транспортування ракет.

Крім того, у Головному управлінні розвідки оприлюднили інформацію з авіакатастрофи ІЛ-76 та чуток, що там перебували українські військовополонені. За словами ГУР, обмін дійсно був запланований на 24 січня, однак Росія припустилася кількох небезпечних критичних помилок.

росіяни
авіакатастрофа
військові
полонені
війна в Україні
ГУР
Росія

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