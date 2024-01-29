Юсов рассказал о возможных сроках следующего обмена военнопленными

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. Фото: PAP

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов выразил мнение, что, несмотря на крушение российского военного самолета Ил-76, люди, участвующие в процессе обмена военнопленными, продолжают общение. Юсов отметил, что это дает основания для ожидания новых результатов в скором времени.

Об этом Юсов рассказал в комментарии "Радио Свобода".

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Обмен военнопленными

Юсов подчеркнул, что инцидент с Ил-76 негативно сказался на процессе обмена пленными, но Украина стремится выяснить все детали происшествия под Белгородом. При этом представитель ГУР уточнил, что это определенно не может иметь положительное влияние.

По словам Юсова, Украина видит резкую позицию агрессора, которую тут же начали распространять пропагандисты.

"Украина заинтересована в том, чтобы выяснить оперативные обстоятельства и параллельно продолжать процесс возвращения домой наших защитников, защитниц, а также гражданских, которые находятся в основном в крайне тяжелых условиях", — добавил он.

Напомним, что заместитель постоянного представителя Украины при ООН Кристина Гайовишин заявила, что Киев не был проинформирован о перевозке своих военнопленных на самолете Ил-76, упавшем в Белгородской области. Военно-транспортные самолеты оккупантов являются легитимной целью для Украины. Если факт перевозки военнопленных подтвердится, то это будет свидетельствовать о первом использовании врагом людей для прикрытия транспортировки ракет.

Кроме того, в Главном управлении разведки обнародовали информацию по авиакатастрофе Ил-76 и слухам, что там находились украинские военнопленные. По словам ГУР, обмен действительно был запланирован на 24 января, однако Россия допустила несколько опасных критических ошибок.