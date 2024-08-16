Україна отримала дозвіл від Канади на використання зброї на території РФ

Патрульний автомобіль Senator. Фото: Суспільне

Міністерство національної оборони Канади заявило, що дозволяє Україні використовувати надану зброю на території Росії. Йдеться про застосування бронемашин та іншої техніки, що надала Канада.

Про це пише CBC News.

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Як відомо, Україна отримала від Канади вісім танків Leopard 2A4, кілька десятків броньованих машин бойової підтримки, сотні броньованих патрульних машин та кілька гаубиць М-777.

"Українці найкраще знають, як захищати свою батьківщину, і ми прагнемо підтримувати їхню спроможність", — наголосила речниця міноборони країни Андре-Анн Пулен.

За її словами, Канада не має жодних географічних обмежень щодо використання військового обладнання Україною. Пулен зауважила, що допомога від країни відповідає вимогам Договору про торгівлю зброєю.

Наразі невідомо, чи застосовували ЗСУ канадське озброєння під час операції на території Курської області.

Водночас на відео, яке було зняте телеканалом CNN на українському кордоні, видно, як патрульний автомобіль Senator перетинає кордон з Росією.