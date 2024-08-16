Украина получила разрешение от Канады на использование оружия на территории РФ

Канада разрешила Украине использовать предоставленное оружие на территории России
Министерство национальной обороны Канады заявило, что разрешает Украине использовать предоставленное оружие на территории России. Речь идет о применении бронемашин и другой техники, предоставленной Канадой.
Об этом пишет CBC News.
Разрешение Канады на применение техники на территории России
Украина получила от Канады восемь танков Leopard 2A4, несколько десятков бронированных машин боевой поддержки, сотни бронированных патрульных машин и несколько гаубиц М-777.
"Украинцы лучше знают, как защищать свою родину, и мы стремимся поддерживать их состоятельность", — подчеркнула спикер минобороны страны Андре-Анн Пулен.
По ее словам, у Канады нет никаких географических ограничений по использованию военного оборудования Украиной. Пулен отметила, что помощь от страны отвечает требованиям Договора о торговле оружием.
Пока неизвестно, применяли ли ВСУ канадское вооружение во время операции на территории Курской области.
В то же время на видео, снятом телеканалом CNN на украинской границе, видно, как патрульный автомобиль Senator пересекает границу с Россией.
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