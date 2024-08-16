Украина получила разрешение от Канады на использование оружия на территории РФ

Патрульный автомобиль Senator. Фото: Суспільне

Министерство национальной обороны Канады заявило, что разрешает Украине использовать предоставленное оружие на территории России. Речь идет о применении бронемашин и другой техники, предоставленной Канадой.

Об этом пишет CBC News.

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Украина получила от Канады восемь танков Leopard 2A4, несколько десятков бронированных машин боевой поддержки, сотни бронированных патрульных машин и несколько гаубиц М-777.

"Украинцы лучше знают, как защищать свою родину, и мы стремимся поддерживать их состоятельность", — подчеркнула спикер минобороны страны Андре-Анн Пулен.

По ее словам, у Канады нет никаких географических ограничений по использованию военного оборудования Украиной. Пулен отметила, что помощь от страны отвечает требованиям Договора о торговле оружием.

Пока неизвестно, применяли ли ВСУ канадское вооружение во время операции на территории Курской области.

В то же время на видео, снятом телеканалом CNN на украинской границе, видно, как патрульный автомобиль Senator пересекает границу с Россией.