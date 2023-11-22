Компанія Маска пожертвує дохід від реклами на допомогу лікарням в секторі Гази

Червоний півмісяць у секторі Гази. Фото: Reuters

В секторі Гази продовжуються бойові дії. Через це страждає як мирне населення у самому регіоні, так і в усьому Ізраїлі. В зв'язку з цим соціальна мережа X Corp, яка належить підприємцю Ілону Маску, пожертвує частину доходів лікарням у зоні бойових дій.

Про це сам Ілон Маск написав на своїй сторніці в Twitter (X).

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Пост Ілона Маска в Twitter. Фото: скриншот

Маск пожертвує кошти лікарням

"X Corp пожертвує весь дохід від реклами та підписок, пов’язаних із війною в Газі, лікарням в Ізраїлі та Червоному Хресту/Півмісяцю в Газі", — говориться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що уряд Ізраїлю після шестигодинних переговорів схвалив угоду з ХАМАСом про звільнення приблизно 50 заручників, які були викрадені в Газі під час терористичної атаки 7 жовтня. Окрім того, сторони дійшли згоди щодо паузи у бойових діях та звільнення у відповідь частини палестинських ув'язнених з ізраїльських в'язниць.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що Ізраїль починає більш жорстку фазу війни в Газі. У новому повороті військових дій Ізраїлю фокус операцій переміщається на південні райони сектору Гази.