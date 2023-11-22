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Компания Маска пожертвует доход от рекламы в помощь больницам в секторе Газа

22 ноября 2023 09:56
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Компания Маска пожертвует доход от рекламы в помощь больницам в секторе Газа
Красный полумесяц в секторе Газа. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В секторе Газа продолжаются боевые действия. Поэтому страдает как мирное население в самом регионе, так и во всем Израиле. В этой связи социальная сеть X Corp, принадлежащая предпринимателю Илону Маску, пожертвует часть доходов больницам в зоне боевых действий.

Об этом сам Илон Маск написал на своей странице в Twitter (X).

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Пост Илона Маска в Twitter. Фото: скриншот

Маск пожертвует средства больницам

"X Corp пожертвует весь доход от рекламы и подписок, связанных с войной в Газе, больницам в Израиле и Красном Кресте/Полумесяце в Газе", — говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что правительство Израиля после шестичасовых переговоров одобрило соглашение с ХАМАСом об освобождении примерно 50 заложников, похищенных в Газе во время террористической атаки 7 октября. Кроме того, стороны пришли к соглашению о паузе в боевых действиях и освобождении в ответ части палестинских заключенных из израильских тюрем.

Напомним, недавно мы писали, что Израиль начинает более жесткую фазу войны в Газе. В новом повороте военных действий Израиля фокус операций перемещается в южные районы сектора Газа.

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