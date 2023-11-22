Компания Маска пожертвует доход от рекламы в помощь больницам в секторе Газа

Красный полумесяц в секторе Газа. Фото: Reuters

В секторе Газа продолжаются боевые действия. Поэтому страдает как мирное население в самом регионе, так и во всем Израиле. В этой связи социальная сеть X Corp, принадлежащая предпринимателю Илону Маску, пожертвует часть доходов больницам в зоне боевых действий.

Об этом сам Илон Маск написал на своей странице в Twitter (X).

Читайте также:

Пост Илона Маска в Twitter. Фото: скриншот

Маск пожертвует средства больницам

"X Corp пожертвует весь доход от рекламы и подписок, связанных с войной в Газе, больницам в Израиле и Красном Кресте/Полумесяце в Газе", — говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что правительство Израиля после шестичасовых переговоров одобрило соглашение с ХАМАСом об освобождении примерно 50 заложников, похищенных в Газе во время террористической атаки 7 октября. Кроме того, стороны пришли к соглашению о паузе в боевых действиях и освобождении в ответ части палестинских заключенных из израильских тюрем.

Напомним, недавно мы писали, что Израиль начинает более жесткую фазу войны в Газе. В новом повороте военных действий Израиля фокус операций перемещается в южные районы сектора Газа.