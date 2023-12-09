Кулеба заявив, що Україна готується до нових операцій із контрнаступу та оборони

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: REUTERS

Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна готується до нових контрнаступальних та оборонних операцій. За його словами, не можна давати РФ паузу в бойових діях.

Про це Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю The Wall Street Journal.

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Так, Кулеба наголосив, що пауза на передовій буде вигідною для Росії, адже це дасть їй змогу "перегрупуватися та підготуватися до нових військових дій".

"Єдиним результатом буде те, що Росія позбудеться втрат і проблем, з якими вона зіткнулася в Україні, і здійснить новий напад. Ми налаштовуємо наші бригади на нові контрнаступальні та оборонні операції", — зазначив міністр.

Нагадаємо, що українські військові контратакували поблизу Авдіївки та просунулися на схід від ділянки залізничної колії на північ від Авдіївського коксохімічного заводу, змусивши росіян відійти від двох передових позицій.

Також ми писали, що Сили оборони завдають нищівних ударів по окупантах, продовжують штурми та закріплюються на нових рубежах поблизу Бахмута.

Додамо, що українські воїни продовжують нищити ворога та його техніку. Цього разу їм вдалося "відмінусувати" російський транспортний вертоліт за допомогою HIMARS поблизу Лимана на Донеччині.