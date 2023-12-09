Кулеба заявил, что Украина готовится к новым операциям по контрнаступлению и обороне

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: REUTERS

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готовится к новым контрнаступательным и оборонным операциям. По его словам, нельзя давать РФ паузу в боевых действиях.

Об этом Дмитрий Кулеба рассказал в интервью The Wall Street Journal.

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Так, Кулеба подчеркнул, что пауза на передовой будет выгодна России, ведь это позволит ей "перегруппироваться и подготовиться к новым военным действиям".

"Единственным результатом будет то, что Россия избавится от потерь и проблем, с которыми она столкнулась в Украине, и совершит новое нападение. Мы настраиваем наши бригады на новые контрнаступательные и оборонные операции", — отметил министр.

Напомним, что украинские военные контратаковали вблизи Авдеевки и продвинулись восточнее участка железнодорожного пути к северу от Авдеевского коксохимического завода, заставив россиян отойти от двух передовых позиций.

Также мы писали, что Силы обороны наносят сокрушительные удары по оккупантам, продолжают штурмы и закрепляются на новых рубежах близ Бахмута.

Добавим, что украинские воины продолжают уничтожать врага и его технику. На этот раз им удалось "отминусировать" российский транспортный вертолет с помощью HIMARS вблизи Лимана Донецкой области.