Лукашук розповів, скільки дронів РФ збили над Дніпропетровщиною

Робота ППО вночі. Фото: facebook/Сили територіальної оборони ЗСУ

У ніч проти 27 грудня російські окупанти знову атакували Україну. Лише над Дніпропетровською областю сили ППО знищили 13 ворожих "шахедів".

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

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За словами Лукашука, сьогодні вночі Повітряні сили знищили 13 "шахедів" над Дніпропетровською областю. Зокрема, в Синельниківському, Нікопольському, Павлоградському та ще в Кам'янському районі.

"Щодо обстрілів — окупанти атакували Червоногригорівську громаду Нікопольського району з артилерії. На щастя, люди не ушкоджені. В інших громадах області було тихо", — йдеться у повідомленні.

Допис Миколи Лукашука в Telegram. Фото: скриншот

Нагадаємо, що сьогодні вночі окупанти випустили по Україні всього 46 ударних дронів. Сили ППО знищили 32 з них. Більшість безпілотників, які не вдалось збити, атакували прифронтові території, зокрема Херсонщину.

Додамо, що загарбники здійснили черговий обстріл Херсона з артилерії. Люди чекали на евакуаційний потяг, коли почалася масована ворожа атака. Внаслідок удару загинув поліцейський та є постраждалі серед цивільних.

Також ми писали, що росіяни знищили в Херсоні вже третю базу гуманітарної допомоги. Вони здійснили атаку дронами-камікадзе Shahed-136.