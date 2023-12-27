Лукашук розповів, скільки дронів РФ збили над Дніпропетровщиною
У ніч проти 27 грудня російські окупанти знову атакували Україну. Лише над Дніпропетровською областю сили ППО знищили 13 ворожих "шахедів".
Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
Скільки дронів РФ збили над Дніпропетровщиною
За словами Лукашука, сьогодні вночі Повітряні сили знищили 13 "шахедів" над Дніпропетровською областю. Зокрема, в Синельниківському, Нікопольському, Павлоградському та ще в Кам'янському районі.
"Щодо обстрілів — окупанти атакували Червоногригорівську громаду Нікопольського району з артилерії. На щастя, люди не ушкоджені. В інших громадах області було тихо", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що сьогодні вночі окупанти випустили по Україні всього 46 ударних дронів. Сили ППО знищили 32 з них. Більшість безпілотників, які не вдалось збити, атакували прифронтові території, зокрема Херсонщину.
Додамо, що загарбники здійснили черговий обстріл Херсона з артилерії. Люди чекали на евакуаційний потяг, коли почалася масована ворожа атака. Внаслідок удару загинув поліцейський та є постраждалі серед цивільних.
Також ми писали, що росіяни знищили в Херсоні вже третю базу гуманітарної допомоги. Вони здійснили атаку дронами-камікадзе Shahed-136.
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