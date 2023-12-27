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Лукашук рассказал, сколько дронов РФ сбили над Днепропетровской областью

27 декабря 2023 08:04
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Лукашук рассказал, сколько дронов РФ сбили над Днепропетровской областью
Работа ПВО ночью. Фото: facebook/Силы территориальной обороны ВСУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В ночь на 27 декабря российские оккупанты снова атаковали Украину. Только над Днепропетровской областью силы ПВО уничтожили 13 вражеских "шахедов".

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

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По словам Лукашука, сегодня ночью воздушные силы уничтожили 13 "шахедов" над Днепропетровской областью. В частности, в Синельниковском, Никопольском, Павлоградском и еще в Каменском районе.

"Об обстрелах — оккупанты атаковали Красногригорьевскую громаду Никопольского района с артиллерии. К счастью, люди не пострадали. В других громадах области было тихо", — говорится в сообщении.

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Сообщение Николая Лукашука в Telegram. Фото: скриншот

Напомним, что сегодня ночью оккупанты выпустили по Украине всего 46 ударных дронов. Силы ПВО уничтожили 32 из них. Большинство беспилотников, которые не удалось сбить, атаковали прифронтовые территории, в частности Херсонскую область.

Добавим, что захватчики совершили очередной обстрел Херсона из артиллерии. Люди ждали эвакуационного поезда, когда началась массированная вражеская атака. В результате удара погиб полицейский и есть пострадавшие среди гражданских.

Также писали, что россияне уничтожили в Херсоне уже третью базу гуманитарной помощи. Они совершили атаку дронами-камикадзе Shahed-136.

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