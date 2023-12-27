Лукашук рассказал, сколько дронов РФ сбили над Днепропетровской областью
В ночь на 27 декабря российские оккупанты снова атаковали Украину. Только над Днепропетровской областью силы ПВО уничтожили 13 вражеских "шахедов".
Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
Сколько дронов РФ сбили над Днепропетровской областью
По словам Лукашука, сегодня ночью воздушные силы уничтожили 13 "шахедов" над Днепропетровской областью. В частности, в Синельниковском, Никопольском, Павлоградском и еще в Каменском районе.
"Об обстрелах — оккупанты атаковали Красногригорьевскую громаду Никопольского района с артиллерии. К счастью, люди не пострадали. В других громадах области было тихо", — говорится в сообщении.
Напомним, что сегодня ночью оккупанты выпустили по Украине всего 46 ударных дронов. Силы ПВО уничтожили 32 из них. Большинство беспилотников, которые не удалось сбить, атаковали прифронтовые территории, в частности Херсонскую область.
Добавим, что захватчики совершили очередной обстрел Херсона из артиллерии. Люди ждали эвакуационного поезда, когда началась массированная вражеская атака. В результате удара погиб полицейский и есть пострадавшие среди гражданских.
Также писали, что россияне уничтожили в Херсоне уже третью базу гуманитарной помощи. Они совершили атаку дронами-камикадзе Shahed-136.
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