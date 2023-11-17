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Майже все збили — у Повітряних силах розповіли про успіхи нічної боротьби з дронами

17 листопада 2023 07:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Майже все збили — у Повітряних силах розповіли про успіхи нічної боротьби з дронами
Робота ППО по ворожих цілях. Фото: ОК "Північ"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні вночі, 17 листопада, російські окупанти атакували України ударними безпілотниками типу Shahed. Система протиповітряної оборони приземлила майже всі ворожі цілі.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Російські загарбники запустили десять дронів з напрямку Приморсько-Ахтарськ.

У Повітряних силах ЗСУ наголосили, що до відбиття нападу були залучені винищувачі, зенітно-ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

"В результаті бойової роботи дев’ять ворожих ударних БпЛА знищено в межах Миколаївської, Одеської, Житомирської та Хмельницької областей", — йдеться у повідомленні.

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Кількість знищених російських БпЛА. Фото: t.me/kpszsu

До того ж російські окупанти застосували декілька зенітних керованих ракет С-300 на Донецькому напрямку. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, внаслідок масованого обстрілу Херсона пошкоджені багатоповерхові і приватні будинки у Центральному і Дніпровському районах міста. 

Також ми писали, що вчора, 16 листопада, рятувальники дістали з-під завалів у Селидові Донецької області тіло ще однієї загиблої особи. Загалом, внаслідок ворожого обстрілу житлового будинку загинуло троє людей.

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