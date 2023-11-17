Майже все збили — у Повітряних силах розповіли про успіхи нічної боротьби з дронами

Робота ППО по ворожих цілях. Фото: ОК "Північ"

Сьогодні вночі, 17 листопада, російські окупанти атакували України ударними безпілотниками типу Shahed. Система протиповітряної оборони приземлила майже всі ворожі цілі.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Російські загарбники запустили десять дронів з напрямку Приморсько-Ахтарськ.

У Повітряних силах ЗСУ наголосили, що до відбиття нападу були залучені винищувачі, зенітно-ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

"В результаті бойової роботи дев’ять ворожих ударних БпЛА знищено в межах Миколаївської, Одеської, Житомирської та Хмельницької областей", — йдеться у повідомленні.

Кількість знищених російських БпЛА. Фото: t.me/kpszsu

До того ж російські окупанти застосували декілька зенітних керованих ракет С-300 на Донецькому напрямку. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, внаслідок масованого обстрілу Херсона пошкоджені багатоповерхові і приватні будинки у Центральному і Дніпровському районах міста.

Також ми писали, що вчора, 16 листопада, рятувальники дістали з-під завалів у Селидові Донецької області тіло ще однієї загиблої особи. Загалом, внаслідок ворожого обстрілу житлового будинку загинуло троє людей.