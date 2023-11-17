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Почти все сбили — в Воздушных силах рассказали об успехах ночной борьбы с дронами

17 ноября 2023 07:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Почти все сбили — в Воздушных силах рассказали об успехах ночной борьбы с дронами
Работа ПВО по вражеским целям. Фото: ОК "Север"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня ночью, 17 ноября, российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками типа Shahed. Система противовоздушной обороны приземлила почти все вражеские цели.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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В Воздушных силах ВСУ отметили, что к отражению нападения были привлечены истребители, зенитно-ракетные подразделения и мобильные огневые группы.

"В результате боевой работы девять вражеских ударных БпЛА уничтожены в пределах Николаевской, Одесской, Житомирской и Хмельницкой областей", — говорится в сообщении.

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Количество уничтоженных российских БпЛА. Фото: t.me/kpszsu

К тому же российские оккупанты применили несколько зенитных управляемых ракет С-300 на Донецком направлении. По предварительной информации, люди не пострадали.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, в результате массированного обстрела Херсона повреждены многоэтажные и частные дома в Центральном и Днепровском районах города.

Также мы писали, что вчера, 16 ноября, спасатели извлекли из-под завалов в Селидове Донецкой области тело еще одного погибшего человека. В общем, в результате вражеского обстрела жилого дома погибли три человека.

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