Почти все сбили — в Воздушных силах рассказали об успехах ночной борьбы с дронами
Сегодня ночью, 17 ноября, российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками типа Shahed. Система противовоздушной обороны приземлила почти все вражеские цели.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Успешная борьба с БпЛА
Российские захватчики запускали дроны с направления Приморско-Ахтарск.
В Воздушных силах ВСУ отметили, что к отражению нападения были привлечены истребители, зенитно-ракетные подразделения и мобильные огневые группы.
"В результате боевой работы девять вражеских ударных БпЛА уничтожены в пределах Николаевской, Одесской, Житомирской и Хмельницкой областей", — говорится в сообщении.
К тому же российские оккупанты применили несколько зенитных управляемых ракет С-300 на Донецком направлении. По предварительной информации, люди не пострадали.
Напомним, в результате массированного обстрела Херсона повреждены многоэтажные и частные дома в Центральном и Днепровском районах города.
Также мы писали, что вчера, 16 ноября, спасатели извлекли из-под завалов в Селидове Донецкой области тело еще одного погибшего человека. В общем, в результате вражеского обстрела жилого дома погибли три человека.
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