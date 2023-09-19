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Маляр несе відповідальність за загибель бійця в Андріївці, — військовий

19 вересня 2023 16:00
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Маляр несе відповідальність за загибель бійця в Андріївці, — військовий
Колишня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: АрміяInform
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Командир 2 штурмового батальйону Третьої окремої штурмової бригади Дмитро Кухарчук заяв, що через необачність Ганни Маляр його підрозділ втратив одного бійця убитим та кількох пораненими. Він упевнений, що її варто притягнути до кримінальної відповідальності.

Про це Кухарчук повідомив у Telegram.

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"Маляр відправили у відставку. Бо нех*й п*здеть. Якщо ти цивільна людина, яка в душі не *бе що таке військова справа і так вже сталося, що випадково потрапила на посаду заступника міністра оборони — будь "тише воды, ниже травы", щоб не привертати зайвої уваги", — емоційно висловився військовий.

За словами Кухарчука, заява Маляр дала окупантам чітко зрозуміти що село повністю під контролем ЗСУ. Після цього артилерія противника почала вже не прицільно, але завдавати вогневе ураження по периметру усього населеного пункту.

"Крім того, ворог підключив фаби, а фаби — це п*зда. При закріпі у 2 механізованого батальйону один загиблий, у нас поранені. За кожного з них відповідальна Ганна Маляр. Окрім звільнення має бути кримінальна відповідальність за розголошення державної таємниці, суспільний осуд і тюрма. Це стало би гарним прикладом для усіх. Що ж… фундамент закладено", — підсумував комбат.

Пост Дмитра Кухарчука
Пост Дмитра Кухарчука. Фото: Скриншот

Нагадуємо, нещодавно заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Збройні сили України звільнили Андріївку на Донеччині. Втім, незабаром з'ясувалося, що заява була помилковою та передчасною.

Раніше ми повідомляли, що заступниця міністра оборони Ганна Маляр прокоментувала своє повідомлення про звільнення Андріївки в Донецькій області. За її словами, ніякого збою не було.

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