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"Ніякого збою не було": Маляр прокоментувала своє повідомлення про деокупацію Андріївки

16 вересня 2023 16:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
"Ніякого збою не було": Маляр прокоментувала своє повідомлення про деокупацію Андріївки
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: Міноборони
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр прокоментувала своє повідомлення про звільнення Андріївки в Донецькій області. За її словами, ніякого збою не було.

Відео з коментарем Ганни Маляр опублікував інформаційний телеканал "Ми Україна".

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Заступниця міністра оборони наголосила, що Андріївку звільнили саме тоді, коли вона повідомила. 

"Це була узгоджена позиція з військовим керівництвом", — пояснила Маляр.

За її словами, є підрозділи, які мають свої медійні служби, що мають свою позицію.

Нагадаємо, нещодавно Ганна Маляр заявила, що Збройні сили України звільнили населений пункт Андріївка на Донеччині. Українські захисники закріплюються на зайнятих позиціях.

Також ми писали, що пізніше заступниця відредагувала свій допис, вказавши, що в районі Андріївки ЗСУ мають певний успіх. 

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