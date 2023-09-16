"Ніякого збою не було": Маляр прокоментувала своє повідомлення про деокупацію Андріївки

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: Міноборони

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр прокоментувала своє повідомлення про звільнення Андріївки в Донецькій області. За її словами, ніякого збою не було.

Відео з коментарем Ганни Маляр опублікував інформаційний телеканал "Ми Україна".

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Допис про деокупацію Андріївки

Заступниця міністра оборони наголосила, що Андріївку звільнили саме тоді, коли вона повідомила.

"Це була узгоджена позиція з військовим керівництвом", — пояснила Маляр.

За її словами, є підрозділи, які мають свої медійні служби, що мають свою позицію.

Нагадаємо, нещодавно Ганна Маляр заявила, що Збройні сили України звільнили населений пункт Андріївка на Донеччині. Українські захисники закріплюються на зайнятих позиціях.

Також ми писали, що пізніше заступниця відредагувала свій допис, вказавши, що в районі Андріївки ЗСУ мають певний успіх.